На какой бюджет может рассчитывать Алтайский край в 2021 году

Общий объем доходов бюджета края на 2021 год запланирован в размере примерно 106,6 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Общий объем доходов бюджета края на 2021 год запланирован в размере примерно 106,6 млрд рублей, расходы - около 112,4 млрд рублей. Об этом во время пресс-конференции 15 октября сообщил Данил Ситников, зампред правительства Алтайского края, министр финансов региона.

Что повлияло на формирование бюджета

Проект закона «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Алтайского края. Ранее его рассмотрели на заседании правительства региона, внесли в АКЗС и представили там 13 октября. По проекту бюджета уже состоялись несколько совещаний.

– Формирование бюджета на 2021 год у нас осуществлялось в не самых простых экономических условиях. Вы знаете, что мы до сих пор ощущаем спад экономики, в связи с последствиями коронавирусной инфекции. У нас прогнозировались разные оценки. Принят ряд антикризисных мер на федеральном и краевом уровнях. Мы в текущем году ожидаем недопоступление собственных доходов в объеме более 1 млрд рублей. Это все отложило отпечаток на процесс формирования краевого бюджета на 2021 год, – сказал Данил Ситников.

Потери компенсируют за счет федеральной поддержки.

В приоритете – социальная направленность

При этом бюджет сохранит свою социальную направленность. Объем таких расходов будет составлять более 74%. Краевой бюджет прогнозируют с предельным дефицитом в объеме 5,3 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета в регионе сохраняются все виды социальных выплат. Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. В частности, предусмотрено увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, отмечает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в крае сохранят все виды финансовой помощи муниципальным образованиям на исполнение местных полномочий, а также субсидии бюджетам муниципальных образований в области ЖКХ и поддержки объектов водоснабжения и водоотведения. Продолжится поддержка муниципальных образований в части софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением расчетов за топливно-энергетические ресурсы. Также сохранят расходы на поддержку местных инициатив.

Отметим, что после публичных слушаний законопроект рассмотрят в первом чтении на октябрьской сессии АКЗС. После рассмотрения в первом чтении создадут рабочую группу по подготовке проекта закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к рассмотрению во втором чтении.

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