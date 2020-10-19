В Барнауле десятки людей столпились на розыгрыше автомобиля, несмотря на пандемию

Мероприятие возле ТЦ "Москва". Фото: скриншот с видео

В минувшую субботу, 17 октября, в Барнауле рядом с ТЦ «Москва» собралось множество людей на розыгрыше призов. О массовом мероприятии рассказал на своем ютуб-канале житель Барнаула Виктор Сергеенко.

Как рассказал автор видео, возле торгового центра разыгрывали бытовую технику и автомобиль. На видеокадрах видно, что на мероприятии собралось более сотни людей. Рекомендованную во время пандемии социальную дистанцию они не соблюдают, однако многие стоят в маске.

Напомним, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусом. Умело еще семь пациентов, пять из них – от коронавирусной инфекции. Большинство заражений произошло после контакта с ранее инфицированными. Также в крае отмечает рост числа заболеваний ОРВИ. Чаще стали заболевать дети и взрослые.

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