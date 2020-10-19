Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 октября 2020 года составило 16 593

1838 с коронавирусом лежат в ковидных госпиталях. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 16,5 тысяч человек.

На сегодняшний день в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1838 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают четыре пациента. Помимо этого, как сообщает региональный оперштаб, 1920 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 219 человек находятся там по другим обстоятельствам. Еще 1070 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, долечиваются на дому.

На данный момент в крае 355 тяжелобольных пациентов, из них 135 подключено к аппаратам ИВЛ.

Выздоровело за прошедшие 24 часа 123 пациента. Скончались семь человек, из них пять – от коронавируса.

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