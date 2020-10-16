«На войне, как на войне»: студенты бийского колледжа работали в ковидном госпитале

Студенты-волонтеры медколледжа с замдиректора по учебной работе Людмилой Кубаревой. Фото: газеты «Бийский рабочий»

«Как на войне»: эта фраза все чаще повторяется в эпоху пандемии. Вторая волна коронавируса захватывает в свою стихию и медиков. В поликлиниках, больницах, госпиталях не хватает кадров, многие врачи болеют.

Точного количеств алтайских медиков, уже переболевших коронавирусом нет. По данным на конец августа их насчитывалось уже около 600 человек. Сейчас показатели уже гораздо выше. Есть и жертвы: в июне от вируса скончались завотделением контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко и главврач барнаульской Железнодорожной больницы Александр Зальцман. 1 октября в Барнауле умер заведующий первым травматологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, Заслуженный врач России Игорь Деев. А на днях COVID-19 убил старшую медсестру КГБУЗ «Городской поликлиники №14, г. Барнаул» Татьяну Романову…

Недавно Минздрав призвал на помощь медиков-частников, но пока мало кто из них поспешил в государственные стационары. На этом фоне отклик Бийского медицинского колледжа можно назвать героическим, как бы пафосно это не звучало. Студенты легендарного учреждения с 90-летней историей уже в апреле, еще в первую волну пришли добровольцами в «красную зону» и теперь готовы снова туда вернуться. Так, например, студент четвертого курса Константин Табакеев весной принял решение молниеносно, родственники и друзья поддержали.

Константин Табакеев, студент 4-го курса медколледжа, 4 месяца отработал в ковидном госпитале в красной зоне. Фото: газеты «Бийский рабочий»

- Узнал от старосты группы, что ведется набор в госпиталь. Подал документы, устроился. И после этого месяцами жил там безвылазно. Смена по четыре часа. Отработал, снял комбинезон, отдохнул немного – и снова в «бой», - рассказывает Константин о «красной зоне» как о чем-то обыденном. - Кто-то же должен работать. Где еще наберешься такого опыта?

Студенты помогали медсестрам: ставили инъекции, осваивали фармакотерапию.

- Вот смотришь на старшую медсестру – Юлию Долгову, как она организовала всю работу, и хочется брать пример, самому так работать, – восхищается наставницей Константин.

В первую волну в ковидном госпитале студент провел четыре месяца, получил колоссальный опыт. Остался бы тогда дольше, но нужно было выходить на учебу. Другого студента - Евгения Тырышкина друзья и родные отговаривали, но молодой человек все равно отправился в «красную зону» с убеждением: «Одно дело - изучать, другое – видеть своими глазами, делать самому».

Евгений Тырышкин, студент 4 курса медколледжа, отработал 3 месяца в ковидном госпитале в красной зоне. Фото: газеты «Бийский рабочий»

В общей сложности в экстремальных условиях прошли практику три десятка студентов. И ни один из них не заболел. На все вопросы о коронавирусе, о том, что надо или не надо носить маски, студенты, побывавшие в «красной зоне», призывают соблюдать меры предосторожности - носить маски, обрабатывать руки антисептиком:

- Для нас это стало уже доброй привычкой, - говорят ребята.

Кстати, на днях больше трех тысяч флаконов с антисептиком поступили в колледж от Фонда Александра Прокопьева. Всего же в октябре все учебные заведения среднего звена и вузы Бийска получат более 30 тысяч флаконов из Фонда депутата.

Санитайзеры для медколледжа Фото: газеты «Бийский рабочий»

- Ребятами, которые уже пошли в «красную зону» и снова готовы вернуться туда мы очень гордимся, - взволнованно говорит Людмила Кубарева, заместитель директора по учебной работе Бийского медицинского колледжа. - Из них выйдут настоящие медицинские работники. Они пошли на передовую, по-другому и не скажешь. Пришли оттуда они, конечно, повзрослевшими. И отношение к жизни, и даже отношения друг с другом в группах у них абсолютно иное. Это сформировавшиеся личности. Они знают цену жизни!