Алтайский губернатор после болезни вышел на работу и отрастил бороду

Скриншот со страницы Виктора Томенко в Инстаграме.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в Инстаграме о том, что вышел на работе после болезни. Первым рабочим днем после больничного стала суббота, 10 октября.

Глава региона написал, что он с зампредседателя правительства края Виталием Снесарем обсудили подготовку к следующей рабочей неделе и проведению заседания оперштаба по коронавирусу (оно состоится 12 октября, в понедельник).

- Кроме того, телефонные разговоры, срочные документы, рабочие встречи - всё в привычном деловом режиме, - отметил Виктор Томенко.

В посте он также пожелал всем здоровья.

Напомним, ранее у губернатора диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию, вызванную ковидом. Лечение проводилось в краевой клинической больнице. Исполнявшим обязанности губернатора в период его болезни был Виталий Снесарь.

Сейчас Виктор Томенко чувствует себя хорошо. Как, видно на фото, за время болезни он отрастил бороду.

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