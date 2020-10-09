Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатора Виктора Томенко выписали из больницы, куда ранее он был госпитализирован с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Он проходил лечение в Краевой клинической больнице.

- Состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе, - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, Виктора Томенко госпитализировали в конце сентября, до этого он проходил лечение от коронавируса на дому, перейдя на удаленку.

Губернатор почувствовал недомогание 21 сентября, поднялась температура. Также Виктор Петрович жаловался на головные боли. Сделанный тест подтвердил у него ковид.

Его состояние вскоре ухудшилось. 27 сентября Томенко был госпитализирован.

Тем временем, в крае продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Ковидные госпитали почти полностью заполнены, в настоящее время остаются свободными всего порядка 250 коек.

Ранее губернатор призвал жителей края соблюдать необходимые меры, чтобы обезопасить от коронавируса себя и своих близких.

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