Суд отклонил жалобу Ирины Долговой на заключение под стражу

Ирина Долгова Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Краевой суд Алтайского края опубликовал решение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката Ирины Долговой на заключение под стражу на время следствия сроком на два месяца.

Заседание состоялось еще 1 октября, но решение опубликовано было позже.

- Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, проверив представленные материалы и обсудив доводы, изложенные в жалобе адвоката обвиняемой, оставил постановление Октябрьского районного суда Барнаула от 18 сентября без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - сообщает сайт суда.

Бывшую чиновницу обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По данным следствия, в 2018 году она организовала за счет регионального бюджета дорогое лечение своего знакомого, на которое он не имел права.

Ранее суд огласил приговор другой бывшей чиновнице – Елене Кравец. За взятку на сумму порядка 2,2 млн рублей ей назначили штраф 4,5 млн рублей с лишением права занимать должность на пять лет.