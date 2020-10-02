Прокуратура обжаловала мягкий приговор бывшей замминистра алтайского Минздрава

Суд озвучил свой приговор по делу Кравец еще 23 сентября Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Прокуратура Алтайского края внесла апелляцию по делу бывшего заместителя Министерства здравоохранения региона Елены Кравец, которую в конце сентября осудили за взятку в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, бывшая чиновница получила чрезмерно мягкое наказание.

Суд озвучил свой приговор по делу Кравец еще 23 сентября – за взятку на сумму более 2 млн рублей ей назначили штраф 4,5 млн рублей с лишением права занимать должность на пять лет. Однако краевая прокуратура обжаловала приговор и запросила для экс-чиновницы семь лет колонии строгого режима и увеличение штрафа до 20-кратной суммы взятки – то есть, более 45 млн рублей (!).

Напомним, женщина, работая в сфере госзакупок, действовала в интересах одной компании и определяла ее в качестве единственного поставщика в обход законных процедур. Она информировала предпринимателя о предстоящих аукционах и лично подписывала юридически значимые документы. В итоге, организация побеждала в электронных аукционах.

За эти махинации с чиновницей расплатились дорогостоящими кухней, техникой, плиткой, сантехникой и стройматериалами для ее квартиры. Преступление раскрыли сотрудники краевого управления ФСБ. Во время предварительного следствия женщина призналась в содеянном и начала сотрудничать со следствием.

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