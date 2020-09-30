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Коронавирус Covid-19

Зараженный ковидом глава Алтайского края Виктор Томенко записал обращение из больницы

Ранее ему диагностировали двухстороннюю пневмонию
Анна Перевощикова
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Ранее ему диагностировали двухстороннюю пневмонию

Ранее ему диагностировали двухстороннюю пневмонию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение из краевой клинической больницы, где сейчас проходит лечение от пневмонии. Чуть больше недели назад у главы региона выявили коронавирус, а затем и двухстороннюю пневмонию.

- Уважаемые жители Алтайского края, коллеги, друзья, рад всех поприветствовать! Есть возможность и силы обратиться к вам. Хотел бы сказать искренние слова благодарности за тысячи слов поддержки. Обстановка в крае напряженная. Система здравоохранения ищет возможность перестроиться, и уже на этой неделе дополнительно 500 коек наши учреждения открыли, чтобы принимать ковидных больных, - отметил Виктор Томенко на своей странице в инстаграме.

Также он добавил, что до конца недели планируют добавить еще 500 коек для лечения зараженных коронавирусом, и общий коечный фонд составит 3 тысячи мест.

Что касается самочувствия губернатора, то состояние понемногу улучшается. Напомним, в начале своей болезни он жаловался на высокую температуру и головные боли.

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