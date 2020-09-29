Алтайского чиновника вывели из комы

На данный момент он подключен к ИВЛ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главу Первомайского района Александра Иванова вывели из комы. Об этом «Толку» сообщили источники в районной администрации.

Напомним, 14 сентября Иванова госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой помощи в тяжелом состоянии с травмой головы. Известно, что причина травмы – несчастный случал, чиновник неосторожно упал.

Более двух недель Иванов пролежал в коме. 29 сентября стало известно, что медикам удалось вывести его из этого состояния. На данный момент он не может сам дышать и говорить. Медики пока что не дают никаких прогнозов. Врачи будут проводить специальные тесты и продолжат наблюдать за его состоянием.

Обязанности главы выполняет его заместитель Дмитрий Шипунов.

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