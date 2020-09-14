Главу Первомайского района госпитализировали в тяжелом состоянии

Александр Иванов. Фото с сайта администрация Первомайского района perv-alt.ru

Несчастный случай произошел с главой Первомайского района Александром Ивановым. Чиновник упал и получил травму. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медпомощи.

Первый замглавы Дмитрий Шипунов (он сейчас исполняет обязанности главы) сообщил, что пострадавший находится в реанимации. Тем не менее, администрация работает в штатном режиме.

- Выполняются все мероприятия по обеспечению жизнедеятельности Первомайского района, в том числе по подготовке к отопительному сезону, - отмечается в телеграм-канале правительства Алтайского края.

Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о происшествии. В правительстве надеются на скорейшее выздоровление Александра Иванова.

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