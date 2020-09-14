Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Главу Первомайского района госпитализировали в тяжелом состоянии

Александр Иванов упал и получил травму
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий
Александр Иванов. Фото с сайта администрация Первомайского района perv-alt.ru

Александр Иванов. Фото с сайта администрация Первомайского района perv-alt.ru

Несчастный случай произошел с главой Первомайского района Александром Ивановым. Чиновник упал и получил травму. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медпомощи.

Первый замглавы Дмитрий Шипунов (он сейчас исполняет обязанности главы) сообщил, что пострадавший находится в реанимации. Тем не менее, администрация работает в штатном режиме.

- Выполняются все мероприятия по обеспечению жизнедеятельности Первомайского района, в том числе по подготовке к отопительному сезону, - отмечается в телеграм-канале правительства Алтайского края.

Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о происшествии. В правительстве надеются на скорейшее выздоровление Александра Иванова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбольный тренер в Барнауле умер при странных обстоятельствах

По неофициальным данным, тело нашли в раздевалке без следов насильственной смерти (подробнее)

ЧП