Главу Первомайского района госпитализировали в тяжелом состоянии

Александр Иванов. Фото с сайта администрация Первомайского района perv-alt.ru
Несчастный случай произошел с главой Первомайского района Александром Ивановым. Чиновник упал и получил травму. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медпомощи.
Первый замглавы Дмитрий Шипунов (он сейчас исполняет обязанности главы) сообщил, что пострадавший находится в реанимации. Тем не менее, администрация работает в штатном режиме.
- Выполняются все мероприятия по обеспечению жизнедеятельности Первомайского района, в том числе по подготовке к отопительному сезону, - отмечается в телеграм-канале правительства Алтайского края.
Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о происшествии. В правительстве надеются на скорейшее выздоровление Александра Иванова.
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