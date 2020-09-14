Футбольный тренер в Барнауле умер при странных обстоятельствах

У тренера была собственная секция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле скончался 35-летний детский тренер и руководитель футбольной школы Виталий Крючков. 12 сентября его тело обнаружили на барнаульском стадионе ВРЗ.

По неофициальным данным Алтапресса, тело нашли в раздевалке. Результаты вскрытия будут готовы 14 сентября. Известно, что следов насильственной смерти не обнаружили.

Тренер работал в спортшколах ДЮСШ № 7, СШОР № 2, «Коммунальщике», школе Смертина. Два года назад на стадионе ВРЗ основал собственную секцию «Патриот».

- В футбольном сообществе Виталий Крючков известен как талантливый специалист. Правда, его коллеги отмечают, что у него были губительные привычки, - пишет издание.

У тренера остались жена и двое детей.

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