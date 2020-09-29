В Бийской горбольнице не хватает мест для больных коронавирусом

Больницу готовят к приему больных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В бийской городской больнице №2 ограничено количество мест для лечения зараженных коронавирусом. В связи с этим рассматривается возможность развернуть ковидный госпиталь на базе Бийской ЦРБ. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на пресс-конференции 28 сентября.

Сейчас в больнице уже подходят к концу подготовительные мероприятия. Попов уточнил, что в данный момент решают вопрос по проведению кислорода к больничным койкам.

Напомним, ранее жители Новоалтайска возмутили перепрофилированием городской больницы в ковидный госпиталь. С 25 сентября больница им. Литвиненко прекратила прием новых больных. На базе больницы разворачивается госпиталь для больных коронавирусной инфекцией средне-тяжелой и тяжелой степени на 240 коек. По словам министра, сложные пациенты с коронавирусом нуждаются в круглосуточном наблюдении. Именно поэтому было приняты экстраординарные решения.

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