Могут ли в Алтайском крае вновь ввести ограничения из-за роста числа больных коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 13,6 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В последние дни в Алтайском крае растет число зараженных COVID-19. В связи с этим некоторым предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу. Также в регионе могут ограничить плановую медпомощь. О ситуации с коронавирусом и мерах по борьбе с ним на пресс-конференции 28 сентября рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Общая ситуация

Эксперты отмечают, что на территории Алтайского края в настоящее время, как и в предыдущие годы, регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Динамика этого эпидпроцесса аналогична предыдущим периодам.

– На фоне сезонного подъема ОРВИ отмечается и активизация процесса новой коронавирусной инфекции, поскольку пути передачи той и другой инфекции идентичны – воздушно-капельный и контактный, – сказала Ульяна Калинина.

Она отметила, что в связи с этим Роспотребнадзор подготовил ряд дополнительных предложений. В частности, речь идет об усилении контроля. Несмотря на то, что регион перешел на третий этап снятия ограничений, должен соблюдаться масочный режим, дистанция, следует проводить различные противоэпидемические мероприятия.

Предприятиям, где это возможно без вреда для производства, предложили перевести сотрудников на удаленный режим работы. Также включили ограничения по проведению массовых мероприятиях в закрытых помещениях.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ограничение плановой медпомощи

Министр здравоохранения края заявил, что исходя из ситуации в крупных городах, Бийске Барнауле и Рубцовске, где растет число людей с пневмониями, будут рассматривать вопрос сокращения плановой медпомощи в поликлиниках и стационарах.

– Это необходимо в связи с тем, что мы видим рост обращений по неотложной помощи. Рост заболеваемости и как необходимость ответа – работа со стороны медицинских организаций и привлечение нового персонала. Будем проводить эту работу целенаправленно и очень точечно, где-то ограничительные мероприятия введем заново, – сказал Дмитрий Попов.

При этом специалисты подчеркнули, что за минувшую неделю групповых вспышек в медучреждениях и на предприятиях Алтайского края не выявлено. При этом на контроле находится больницы и организации, где ранее зафиксировали единичные случаи заболевания COVID-19

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Хватает ли коек

В настоящее время в регионе занято 2111 коек из 2168. Это составляет 97% от общего числа. В ближайшее время планируют развернуть еще тысячу, не только в краевой столице, но и в других населенных пунктах региона.

– Это как ответ на тот вызов эпидпроцесса с симптоматикой пневмоний. В первую очередь мы должны обеспечить здоровье тех, кто заболел. Поэтому задача министерства здравоохранения и подведомственных организаций – дальнейшее увеличение конечных мощностей, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи, – сказал глава алтайского минздрава

Отметим, что каждый день в регионе делают от 3,8 до 5,5 тыс. исследований на COVID-19. Всего в регионе провели 511 тыс. тестирований. Охват тестированием в крае составляет в среднем 186 человек на 100 тыс. населения в день. Кроме того, ежедневно проводят до 572 КТ. В последнее время их количество возросло.

COVID-19 в крае

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 13,6 тыс. человек. Выздоровевших – более 12 тыс. На сегодняшний день проходят лечение – 1022 человека, из них в госпиталях находятся 1015 пациентов, амбулаторное лечение получают еще семь.

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