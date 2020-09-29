Жители Новоалтайска встревожены переводом городской больницы в covid- госпиталь

На базе больницы разворачивается госпиталь для больных средне-тяжелой и тяжелой степени на 240 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

С 25 сентября Новоалтайская городская больница им. Литвиненко прекратила прием новых больных. На базе больницы разворачивается госпиталь для больных коронавирусной инфекцией средне-тяжелой и тяжелой степени на 240 коек. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

«Кидают через спину»

Встревоженные этой новостью горожане и жители Первомайского района публикуют в сетях с заголовком «SOS!!!».

- По сути, закрывают единственную городскую больницу, кидая через спину порядка 80 тысяч пациентов Новоалтайска, - на эмоциях пишет на своей странице в Фейсбуке Олег Боронин, глава сельсовета в поселке «Сибирский». - Лишать целый город-труженик единственной государственной больницы - это какой-то сюр, бред.

По мнению Боронина, в крае немало «оптимизированных» пустых и полупустых зданий и помещений системы здравоохранения…

- Не пойму, почему нужно вытряхивать из семиэтажки пациентов не ковидных, - размышляет жительница Новоалтайска Светлана Викторова.- Там же пол-этажа, к примеру, приспособлено для людей, проходящих гемодиализ. Бабушки приезжают из сел, могут расположиться в палатах, теперь всех этих пациентов кидают непонятно куда.

Одна из горожанок рассказала в сети, что «на днях людям, приезжающим в больницу на гемодиализ, официально объявили, что большую их часть готовы взять в Барнаул в третью смену».

- Ближних будут возить, но обратно - только до вокзала в Новоалтайске - дальше, мол, как хотите, добираетесь. Что будет с пациентами из дальних сел - вообще не ясно: как им добираться в Барнаул и обратно? – размышляет женщина.

Между тем, депутат от КПРФ Дмитрий Гришин уже подал заявку на митинг протеста. Он уверен, что таким образом Минздрав оптимизирует систему здравоохранения. И под прикрытием covid больницу прикроют окончательно, как до этого прикрыли родильный дом.

«Тяжелые больные не должны оставаться дома»

По словам министра Здравоохранения Дмитрия Попова экстраординарные решения связаны с особой обстановкой.

- С середины сентября наблюдается серьезный подъем заболеваемости ОРВИ и вирусных пневмоний. Это объясняется сезонным ростом, связанным с началом учебного года, погодой, а также наслоением COVID-19, - сообщается на сайте Минздрава.

Министерство отмечает, что перед развертыванием дополнительных мест для пациентов с вирусными пневмониями и подтвержденным коронавирусом был проведен анализ медучреждений. Смотрели конструктивные особенности стационаров, анализировали возможности транспортировки других больных в краевую столицу.

- Covid-госпиталь - не просто помещение с койками, с койками это в санатории, наверное, а у нас госпитальная база должна быть, – заметил Дмитрий Попов на пресс-конференции 28 сентября. - Мы третьи сутки работаем по подводке кислорода в больнице, обеспечение коечной мощностью, медицинским персоналам и т.д.

По словам министра, тяжелых больных c короновирусом нельзя оставлять дома. Эти сложные пациенты требуют круглосуточного наблюдения. Именно поэтому было приняты экстраординарные решения.

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