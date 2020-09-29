В Барнауле автомобиль протаранил три машины и снес забор

Водитель скрылся от очевидцев. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером, 28 сентября, в Барнауле произошло массовое ДТП. Как сообщают в barnaul.insta в Instagram, водитель Subaru протаранил несколько автомобилей и снес забор.

Очевидец происшествия рассказал, что водитель на синем Subaru сдавал назад и зацепил пару автомобилей.

– Я ему моргнул фарами, и он начал скрываться, на повороте во двор дома на пр. Социалистический, 69, – рассказывает мужчина.

Пытаясь уехать от свидетеля ДТП, водитель зацепил еще несколько автомобилей и снес забор. Затем он остановился, выбежал из машины и убежал, бросив автомобиль. Видимо, нарушитель быстро бегает, так как догнать его очевидцам не удалось.

Напомним, ранее в аварии погиб вратарь хоккейной команды «Динамо-Алтай. В машине находились два человека - оба вратари хоккейной команды: за рулем сидел 22-летний Данил Тимченко, на пассажирском месте – 25-летний Вадим Орехов.

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