У палаты выжившего в страшном ДТП вратаря «Динамо-Алтай» дежурит конвой

Прощание с Вадимом Ореховым пройдет 29 сентября в Барнауле Фото: предоставлено пресс-службой

Завтра, 29 сентября состоится прощание с вратарем команды «Динамо-Алтай» Вадимом Ореховым. Напомним, спортсмен погиб в аварии, которая случилась в ночь на воскресенье, 27 сентября. В машине находились два человека - оба вратари хоккейной команды: за рулем сидел 22-летний Данил Тимченко, на пассажирском месте – 25-летний Вадим Орехов.

Автомобиль Land Rover, влетел в опору светофора на улице Аванесова, в районе дома №152. Удар был такой силы, что Орехов, сидевший на пассажирском сиденье, получил травмы не совместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда машины скорой помощи. Сидевший за рулем Тимченко попал в больницу, где находится до сих пор. У него сломана челюсть, но угрозы жизни нет.

- Придя в сознание, он сразу спросил как Вадим и не поверил, что тот погиб, - говорит руководитель КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин. - Не хочется, чтобы ситуация нагнеталась еще больше. Сейчас он, (Данил Тимченко. – прим.ред.) по сути, уже находится под стражей – у его палаты дежурит конвой, так что от ответственности ему в любом случае не уйти. Ко мне приезжали его родители: отец плачет, просит прощения за сына… Они тоже убиты горем, боятся звонить семье погибшего…

Организацию похорон Вадима Орехова «Динамо-Алтай» взяло на себя. Церемония прощания пройдет во вторник, 29 сентября в траурном зале №1 на улице Германа Титова, 9а с 13 до 15 часов.

- Вадим был новичком команды, но болельщики уже успели оценить его и полюбить, так что мы приглашаем всех желающих проститься с ним. Похоронят Вадима в Новосибирске, - добавил Руслан Чайкин.

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По информации полиции, авария произошла в 00.14 по местному времени. Автомобиль Land Rover ехал по улице Аванесова в Барнауле. В районе дома №152 22-летний водитель не справился с управлением, сначала налетел на бордюр, а затем на стойку (подробнее)