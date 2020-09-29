В Барнауле будут ловить водителей без детских кресел

В Барнауле регулярно происходят ДТП, в которых страдают дети. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 сентября в Барнауле сотрудники ГИБДД проведут рейд, в котором проверят соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Наряды ДПС будут дежурить возле школ и детских садов. В первую очередь, сотрудники правопорядка проверят наличие детского кресла. В городской администрации напоминают, что специальное кресло водителю необходимо, так как обычный ремень безопасности не может обеспечить нужной защитой ребенка ростом менее 150 сантиметров. Также специалисты обращают внимание на то, что категорически запрещено перевозить маленьких детей на руках. От столкновения даже на небольшой скорости вес ребенка может увеличиться в десятки раз, и удержать его уже будет непросто.

В Барнауле регулярно происходят ДТП, в которых страдают дети. Так, за восемь месяцев 2020 года в городе зарегистрировано 93 аварии с участием несовершеннолетних, в которых 98 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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