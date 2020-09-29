Глава алтайского Минобра прокомментировал критику горячего питания в школах

Максим Костенко. Фото: Андрей КАСПРИШИН

28 сентября министр образования Алтайского края Максим Костенко провел прямой эфир в Instagram, в котором прокомментировал критику Геннадия Онищенко. Напомним, недавно Онищенко раскритиковал горячее питание в алтайских школах.

Максим Костенко показал документ Роспотребнадзора, согласно которому Алтайский край готов был готов к предоставлению ученикам горячего питания еще 6 апреля. Однако не все вопросы решены в столовых и пищеблоках. Модернизировать оборудование начали по плану еще в 2018 году, и делать это буду в несколько этапов.

Министр рассказал, что благодарен Геннадию Онищенко за замечания, которые он сделал. По словам Максима Костенко, беседа с депутатом состоялась в дружелюбной обстановке. Онищенко обозначил, что надо работать над качеством и разнообразием меню, модернизацией оборудования и т.д.

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