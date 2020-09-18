51 рубль на ребенка: Алтайские власти пересматривают школьное меню

Большинство жалоб на школьное питание пришло из Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Российской Федерации, казалось бы, сделало благую вещь – пообещало всем школьникам с 1 по 4 класс бесплатное горячее питание. Однако стоило внести эту меру в школы Алтайского края, как на профильное ведомство посыпался шквал недовольств со стороны родителей.

Как оказалось, большинство жалоб приходили из Барнаула, а с момента открытия в министерстве образования и науки региона телефона «горячей линии» по данной проблеме, из других муниципалитетов были лишь единичные обращения. Претензии в основном сходились к тому, что якобы правительство выделяет на всех учеников одинаковые суммы, а мясо и рыбу дают только тем, кто занимается во вторую смену. Ранним «пташкам» приходится в столовой «клевать» каши и не более того.

- На сегодняшний день мы не найдем ни одного нормативного акта, в котором была бы закреплена за ребенком конкретная выделяемая сумма, - говорит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. – Мы направили в министерство просвещения запросы, чтобы нам пояснили какая сумма имелась ввиду, при расчете субсидий, какое количество детей имелось в виду. Пока мы ответа не получили.

Пока что, по его словам, арифметика следующая: 347 млн рублей предоставил федеральный бюджет, 125 млн рублей – выделил краевой бюджет, 3,5 млн рублей – муниципальный бюджет. Эта сумма предназначена на четыре месяца. Если поделить ее на количество детей и дней, в которые они должны получать питание, то в среднем получится примерно 51 рубль на ребенка.

- Есть определенные санитарные нормы и правила, которые говорят о том, что ребята в первую смену могут получать завтрак, а вторая смена – обед и никак не завтрак, - продолжает Максим Костенко. – Именно поэтому по городу Барнаулу произошла ситуация, когда первая смена получала горячее блюдо и горячий напиток, а вторая – полноценный обед – первое, второе и горячий напиток. Конечно, стоить одинаково это не может.

Именно поэтому власти стали искать пути решения проблемы. В частности, чиновники пересмотрели меню для первой смены. В ближайшее время дети его распробуют. Если что-то опять пойдет не так, то его снова модернизируют. Также в планах минобра проведение различных конкурсов.

- Это будут настоящие баттлы школьных поваров «Школьный шеф» - мы планируем понять, как в 51 рубль можно уложиться с точки зрения питания, - продолжает министр. – Сейчас же в завтраки уже добавлены рыбные и мясные блюда. Все меню согласованы с Роспотребнадзором, а он в свою очередь очень жестко следит за качеством продуктов питания, которые заходят в школу. Там никаких заменителей молока и прочего нет.

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