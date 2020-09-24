Геннадий Онищенко раскритиковал качество школьного питания в Алтайском крае

Ранее родители жаловались, что не все дети получают в школе мясные продукты Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава рабочей группы Государственной думы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал руководство минобрнауки Алтайского края.

По его мнению, качество бесплатного питания в наших школах не поддается никакой критике, а сами школы находятся в ужасающем состоянии.

- Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию – не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется «все хорошо»? Не стыдно вам такие доклады делать? – приводит слова Онищенко РИА «Новый День».

Таким образом, он раскритиковал доклад заместителя министра образования Ларисы Терновой. Также Онищенко отметил, что на Алтае 700 школ не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%.

Напомним, Алтайский край попал в 27 регионов, которые, по мнению Роспотребнадзора, не были готовы к реализации проекта по введению горячего питания во всех без исключения школах с 1 сентября.

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Правительство Российской Федерации, казалось бы, сделало благую вещь – пообещало всем школьникам с 1 по 4 класс бесплатное горячее питание. Однако стоило внести эту меру в школы Алтайского края, как на профильное ведомство посыпался шквал недовольств со стороны родителей (подробнее)