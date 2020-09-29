В Алтайском крае сельчанин скончался после драки с главой сельсовета

Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после избиения двух человек, пишет «Банкфакс» со ссылкой на региональный Следком. По данным издания, участниками драки стал якобы глава Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района и его знакомый.

В Следственном комитете подтвердили, что 24 сентября рубцовский межрайонный следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по статье 112 УК РФ. По данным следствия, драка произошла в начале сентября.

Сейчас правоохранители выясняют причину смерти одного из участников драки - знакомого главы.

Напомним, ранее стали известны подробности убийства замурованных в бетон матери и двух детей, тела которых нашли в лесополосе Их жестоко убили, а тела сбросил в яму, залив бетоном. Поиски привели к 22-летнему брату сожителя Дарьи.

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