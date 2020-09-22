«Останкам два-три года»: в лесополосе под Барнаулом нашли человеческий череп

Фото иллюстрационное. Фото: Анна Перевощикова

Как в каком-то фильме ужасов скелеты отказываются лежать в земле, то и дело «выныривая» перед глазами людей, как какое-то жуткое предупреждение с того света. На этот раз череп нашли в лесополосе барнаульцы во время прогулки.

- Сходили сегодня с супругой по лесу прогуляться и грибов пособирать. Лесополоса за Фирсово в сторону Бобровки. Сообщили в полицию, на месте работают криминалисты. По разговору сотрудников - останкам два-три года, - пишет подписчик группы «Инцидент Барнаул» Александр.

Найденный череп Фото: со страницы vk.com/incident_22

Череп отправили на экспертизу. Шансов установить, кем был погибший, признаться честно, мало. Эксперты смогут определить примерный период, когда наступила смерть, сравнят со списками пропавших. Если совпадений не будет, то и выяснить это будет практически нереально.

Как уверяют криминалисты, кости долго хранятся, и даже спустя время из них можно извлечь ДНК. Если будет с чем сравнивать, то это позволит идентифицировать погибшего.

- Сейчас делом занимается новоалтайский отдел, назначены экспертизы, после них уже можно будет делать предварительные выводы, - сообщили в региональном следственном комитете.

Кстати, на днях два черепа были обнаружены в поселке Солнечная поляна – жильцы расчищали участок за домом и вдруг выкопали из земли два черепа, завернутых в рубашку – кому они могли принадлежать, загадка. Есть версия, что это старые останки из учебных фондов какого-нибудь института.

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