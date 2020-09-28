Предложила переспать: стали известны подробности убийства замурованных в бетон матери и двух детей

Погибшая мать с двумя маленькими детьми. Фото: из личного архива

Славгородский душитель, который убил двух детей и их мать, а потом залил их тела бетоном, не смог избежать пожизненного наказания. На днях дело рассмотрела кемеровская коллегия по уголовным делам – приговор оставили без изменений, рассказала помощник прокурора Барнаула Мария Антошкина.

Мужчина мог рассчитывать на послабление приговора, считает защитник.

- Мы ссылались на полное признание вины, сотрудничество со следствием, без которого тела погибших никогда бы не нашли. Он сам показал, где их спрятал. Кроме того, подзащитный имеет инвалидность. Суд принял доводы во внимание, но фактически это не повлияло на решение, ему назначили самую строгую меру, - говорит адвокат подсудимого Александра Садковская.

Тела нашли в лесополосе

История прогремела в августе прошлого года. 27-летняя Дарья и двое ее маленьких детей пропали. Сначала все думали, что мать бросила месячного грудничка и с двумя детьми и решила вернуться в Иркутск, к своему бывшему сожителю. Но их след обрывался по дороге на вокзал Славгорода. Под подозрение попал тихий и безобидный брат мужа пропавшей женщины. Когда его прижали, он во всем признался.

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По данным источника, знакомого со следствием, в вечер, когда все произошло, Дарья в очередной раз поссорилась с мужем. Он взял их общего ребенка - месячную дочку и ушел спать в комнату своей мамы. А женщина подошла к брату мужа и попросила ее увезти на вокзал, взамен на помощь она предложила ему близость. Он тогда отказался от связи, но просьбу выполнил.

Как потом, рассказывал славгородец, по дороге он вспомнил, что видел дома лекарство, которое назначают ВИЧ-инфицированным. Оно могло принадлежать погибшей девушке. Сообразив, что она могла его заразить во время предложенной близости, он разозлился.

- Ехали в сторону Екатериновки, там есть асфальтированная дорога. Я остановился, встал, ударил ее. Она вырубилась, дети заплакали. Пришлось задушить. Я испугался, - говорил он впоследствии на допросе.

После убийства он закопал тела в лесополосе и вернулся домой как ни в чем не бывало.

- Затем на протяжении нескольких дней заливал их бетоном, - рассказала начальник пресс-службы регионального следственного комитета Людмила Рязанцева.

Вменяемость

Говорят, парень не совсем здоров психически. Отклонение заметили еще в детстве, но тогда у родителей не оказалось денег провести дорогостоящее обследование. По словам тех, кто общался с ним во время следствия, откровенно умственно отсталым он не выглядел, но порой трудно соображал. Так или иначе, экспертиза показала – на момент совершения преступления он полностью отдавал себе отчет в происходящем.

Решение по апелляции вступило в законную силу, в ближайшее время мужчину должны этапировать к месту отбывания наказания, где он проведет всю жизнь. У него есть возможность обжаловать решение в кассации.

Перепутали отцов

Кстати, один из доводов на который ссылались защитники осужденного – это аморальное поведение погибшей. Например, во время расследования вскрылся интересный факт. Когда проводили генетическую экспертизу, чтобы установить личности погибших, для сравнения взяли образцы у отцов первых двух детей. И тут оказалось, что мужчины платили алименты не за своих отпрысков.

Сейчас супруг погибшей женщины в одиночку воспитывает маленькую дочь. Дарью и двоих детей похоронили в начале прошлого октября в родном Иркутске.

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