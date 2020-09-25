В Барнауле на пешеходном переходе сбили подростка-велосипедиста

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня днем, 25 сентября, легковушка сбила подростка на велосипеде, сообщает краевое управление МВД.

ДТП произошло в районе улицы Ускова, 23. Водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего велосипедиста. По предварительной информации, подросток ехал через нерегулируемый пешеходный переход не спешившись.

В результате аварии мальчик получил травму. Пострадавшему оказали помощь, диагноз уточняется.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле 82-летний пенсионер насмерть сбил женщину на переходе, а потом по лежащему на дороге телу проехался лихач на ВАЗе

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