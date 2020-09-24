Наехали два раза: в Барнауле женщину сначала сбил 82-летний пенсионер, а потом лихач на ВАЗе

Запись с регистратора, скриншот Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле 82-летний пенсионер насмерть сбил женщину на переходе, а потом по лежащему на дороге телу проехался лихач на ВАЗе. Не заметил или может засмотрелся на аварийку стоящего на встречке автомобиля.

ДТП произошло на проспекте Космонавтов в районе гипермаркета «Алтай» в четверг, 24 сентября. Около 8 утра на идущую по переходу женщину наехал пожилой водитель за рулем «Шкода Йети».

Фотографии и видео с места происшествия опубликованы в сообществе «Инцидент Барнаул». В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте. На вид ей около 40 лет.

По словам подписчика паблика Антона Ятло, женщина переходила дорогу на красный свет.

- Я шел с работы и видел это, - написал мужчина.

Сейчас полиция проводит проверку.

- Очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба позвонить по телефонам группы розыска ГИБДД: (3852) 393-605 или 8-960-966-66-88.

А тем временем в социальных сетях жители предлагают лишать водителей прав по достижению определенного возраста.

- Лишать по достижению возраста прав! 82 года - какое вождение?! Зрение, реакция, слух все не то уже. Плюс в любой момент может плохо стать, - пишет горожанка Юлия Климова.

Сейчас закон не устанавливает возрастного предела для водителей. Человек должен соответствовать требованиям по здоровью – пройти медкомиссию и получить допуск.

- Устраивать репрессии против людей в возрасте неправильно, - считает барнаульский автоэксперт Александр Михельсон. – Есть люди, который и в 30 лет ничего не видят и в то же время есть примеры пожилых водителей, которые сохраняют бодрость и в 70-80 лет. Трагичные случаи, в первую очередь, вопрос медицинского характера. Выявлять тех, кто не может оправлять транспортом должны на медкомиссии, а у нас к этому относятся формально. Отсюда и жуткие случаи, когда у нас водителям автобусов, к примеру, становится плох и это приводит к трагедии.

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