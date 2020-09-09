Ходила без остановки, чтобы не замерзнуть: в Алтайском крае спасли заблудившихся грибников

Спасатели и полицейские несколько раз участвовали в поисках грибников, потерявшихся в лесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю алтайские спасатели, полицейские и добровольцы несколько раз участвовали в поисках грибников, потерявшихся в лесу. В краевом управлении МЧС рассказали подробности случившегося и призвали людей быть более внимательными и осторожными.

Нашли на следующий день

1 сентября в лесу в районе села Сосновка Первомайского района пропал мужчина. Он приехал в лес с родственниками за грибами, но спустя время так и не вышел к автомобилю. Телефон мужчины был вне зоны доступа. Родственники пытались найти его самостоятельно, но их поиски не принесли никаких результатов.

Вскоре к поисковым работам подключили спецслужбы: полицию и 15 спасателей. Около четырех утра следующего дня потерявшийся мужчину нашли, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Грибы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сама вышла к людям

А 4 сентября в Каменском районе на станции Родино потерялась женщина. Семейная пара из города Камня-на-Оби приехала за грибами. При возвращении к станции женщина отстала. Поиски пропавшей продолжились и ночью, тогда она сама вышла на станцию. Состояние женщины было удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Поиски 82-летней женщины

В прошедшее воскресенье старушка приехала в гости к знакомым в село Круглое Тальменского района и вскоре отправилась в лес за грибами, сообщают в краевом управлении МВД. Спустя время она не вернулась обратно, поэтому к поискам привлекли специалистов.

Пенсионерку искали 40 сотрудников полиции, использовали шесть единиц техники. С включенными проблесковыми маячками служебные автомобили объезжали территорию леса.

Около восьми часов утра женщину заметили в пяти километрах от населенного пункта. Ее жизни ничего не угрожало, старушку доставили к дому.

– Сборщица грибов рассказала, что все это время бродила по лесу в поисках обратной дороги, стараясь надолго не останавливаться, чтобы не замерзнуть. И только когда совсем выдохлась из сил, решила бросить корзину с грибами, – отмечают в МВД.

Грибы в лесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ушла без телефона

Похожая история произошла 5 сентября. Женщина утром ушла за грибами из садоводческого некоммерческого товарищества «Бытовик» в Первомайском районе. телефон с собой она не взяла.

В поисках участвовали спасатели, полицейские и добровольцы. Спустя некоторые время ее нашли.

– В поисковых работах, как правило, задействуются значительные силы и средства. И грибникам, не уверенным в себе, в своей способности ориентироваться в лесу, может, стоит задуматься о целесообразности собирания даров леса, – призывают спасатели.

Кроме того, вчера поступила информация о двух женщинах, пропавших в лесу в Егорьевском районе. Знакомые поехали за грибами на автомобиле. Вскоре их машина застряла на лесной дороге, но, к счастью, в итоге они смогли выйти к населенному пункту

Важно!

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают: заблудиться можно не только отправляясь в лес за грибами, но и во время прогулки.

– Помните, ваша безопасность зависит от соблюдения вами простых правил, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что полицейские Быстроистокского района помогли найти машину грибника. Он так увлекся "тихой охотой", что забыл, где оставил свой автомобиль.

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