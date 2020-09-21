Виктор Томенко принял отставку Владимира Попрядухина

Владимир Попрядухин Фото: материалы пресс-служб

Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина. Он написал заявление по собственному желанию.

Губернатор уже подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности Попрядухина с 21 сентября.

Временно исполняющим обязанности министра назначена Лариса Беребердина. Она приступит к обязанностям 22 сентября.

Как стало известно «КП – Барнаул», уход министра не связан с какими либо уголовными делами или нарушениями. Напомним, в последнее время с министерством природы оказались связаны ряд негативных событий. Летом было передано в суд уголовное дело против бывшего начальника управления лесами Владимира Черных по обвинению в превышении должностных полномочий.

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