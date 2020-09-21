Министр природных ресурсов региона Попрядухин может уйти в отставку

Владимир Попрядухин Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Министр природных ресурсов Алтайского края Владимир Попрядухин может уйти в отставку. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

- Я к комментариям абсолютно не готов. Есть же у нас официальные каналы, так что, думаю, ориентируйтесь пока на них. А вам большое спасибо за беспокойство, мне очень приятно, что вы отслеживаете и владеете информацией, - прокомментировал Попрядухин вопрос издания.

В последнее время с министерством природы оказались связаны ряд негативных событий. Летом было передано в суд уголовное дело против бывшего начальника управления лесами Владимира Черных по обвинению в превышении должностных полномочий. Мужчина санкционировал вырубку деревьев в интересах определенных лиц.

- Владимир Попрядухин 17 сентября объяснил, что причиной судебных разбирательств и миллиардных претензий властей к арендаторам лесов Алтайского края являются многочисленные огрехи и упущения в действиях чиновников, которые в прошлом году всплыли при масштабной проверке Рослесхоза, - пишет «Банкфакс».