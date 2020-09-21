В доме Ирины Долговой прошли обыски

Ирина Долгова в настоящее время находится под стражей Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

На минувшей неделе в доме следователи провели обыски в доме экс-зампред правительства Алтайского края Ирины Долговой.

Как сообщили «Вести-Алтай» в своем сюжете, жила Долгова не в квартире, которую указала в декларации, а в собственном доме в одном из поселков под Барнаулом. Жилье можно назвать роскошным: в нем даже был собственный кабинет, просторная гостиная, летний домик, камины… Все говорит о том, что экс-министр здравоохранения могла себе позволить приобрести лекарства для своего знакомого за собственный счет, однако по версии следствия, она обеспечила его препаратом за счет бюджетных средств. Сам знакомый бывшей чиновницы льготником не числился.

По данным источника, сумма ущерба составила 204,5тысячи рублей. В настоящее время Ирина Долгова по решению суда находится под стражей. Однако она может оспорить его.

Расследование уголовного дела продолжается.

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По предварительным данным следствия, осенью 2018 года Ирина Долгова организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение (подробнее)