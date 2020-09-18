В Барнауле прошли выступления бронетанковой техники

Посмотреть на шоу пришли десятки барнаульцев Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сегодня, 18 сентября, в Барнауле прошли показательные выступления бронетанковой техники. Парад прошел на правом берегу Оби и собрал толпы восторженных горожан.

Напомним, выступления приурочены к празднованию юбилея города – 19 сентября краевой столице исполнился 290 лет. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на параде представили модели техники, которая находится на вооружении в воинской части 63753, а также в подразделениях федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю «Памяти отцов — достойны»: Т-62, Т-74, Т-80, БМП.

Парад длился около 30 минут. Но и после этого технику не увезли – на протяжении всего дня жители и гости города могут посмотреть на экспонаты.

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