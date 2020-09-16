День города-2020 в Барнауле. Подробная программа мероприятий

Основные мероприятия пройдут 19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

19 сентября Барнаул будут отмечать свое 290-летие. Публикуем афишу Дня города в Барнауле-2020.

Парад бронетанковой техники (0+)

Где: правый берег Оби

Когда: 18 сентября в 13:00

В этом году главным девизом юбилея города станет «Своим трудом ковали мы Победы» в честь объявления текущего года Годом памяти и славы. Бесспорно, многие горожане с радостью посмотрят показательные выступления бронетанковой техники. Как сообщили в мэрии, в них примут участие военнослужащие части №63753, а также подразделения федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фестиваль уличного кино (12+)

Где: кинотеатр “Премьера” и парк развлечений “Солнечный ветер”

Когда: 16-18 сентября

Фестиваль стартует 16 сентября. Бесплатные киносеансы пройдут в кинотеатре «Премьера» (улица Крупской, 97), а также в парке «Солнечный ветер» (проспект Ленина, 152в). Всего зрители смогут познакомиться с 10 фильмами трехчасовой конкурсной программы (16+) и 12 внеконкурсными - это новое семейное (12+) и молодежное (16+) кино. Кинопоказы будут проходить с учетом всех санитарно-эпидемических требований.

Фестиваль национальных культур (0+)

Где: Нулевой километр

Когда: 19 сентября в 10:00

На фестивале под названием “Единой семьей в Барнауле живем” гости праздника смогут познакомиться с культурой разных наций и даже поучаствовать в мастер-классах.

Концертная программа (0+)

Где: площадь Сахарова

Когда: 19 сентября в 13:00

На площади Сахарова будут проходить концертная программа. Для горожан выступят Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая, творческие коллективы краевой филармонии, культурный центр ГУ МВД по Алтайскому краю. А в 17:00 стартует молодежная праздничная программа “Барнаул - орденоносный”.

Спортивные мероприятия (0+)

Где: площадь Советов

Когда: 19 сентября в 10:00

С 10:00 на площади Советов стартует спортивный праздник “Барнаул спортивный - город чемпионов”. В 17:00 горожан ждет турнир по боксу “Великий бой на Великом Алтае”.

Парад теплоходов (0+)

Где: набережная реки Обь

Когда: 19 сентября в 13:00

Начнется праздник на набережной с парада теплоходов речного флота Алтайского края.

Выступление авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи» (0+)

Где: набережная реки Обь

Когда: 19 сентября в 17:00

Для барнаульцев выступит авиационная группа высшего пилотажа РФ “Стрижи”. Пилоты прилетели в краевую столицу из Москвы на семи истребителях. Во время своего выступления они продемонстрируют такие пилотажные порядки как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло» и т.д.

Выставки (0+)

Где: улица Мало-Тобольская

Когда: 19 сентября в 10:00

По традиции, учреждения культуры и образования краевой столицы представят лучшие декоративно-прикладные работы, а также художественные композиции. Там можно будет не только познакомиться с творчеством горожан, но и купить приглянувшийся сувенир на память. Также ярмарки-выставки пройдут в парке “Центральный” (с 10:00) и в парке Смертина (с 12:00).

Экскурсия по зоопарку (0+)

Где: барнаульский зоопарк “Лесная сказка”

Когда: 19 сентября в 12:00

Экскурсии по нашему любимому зверинцу давно полюбились горожанам. День города - отличный повод выбраться в мир животных и полюбоваться как на взрослых особей, так и на малышей из “яслей” зоопарка.

Салют (0+)

Где: Речной вокзал

Когда: 19 сентября в 21:00

В этом году было решено устроить фейерверк лишь в одной части города. Он пройдет в районе речного вокзала и городской набережной.

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