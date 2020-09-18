Какой будет погода на День Города 2020 в Барнауле

Погода на День города в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 19 сентября, гости и жители краевой столицы будут праздновать ее 290-летие. Многих волнует вопрос, какой будет погода в День города в Барнауле 2020. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказал ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, на этих выходных, 19 и 20 сентября, в целом в Алтайском крае погода будет спокойной. В субботу небольшие дожди прогнозируют по северу региона. Днем температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +15…+20 градусов.

Подробный прогноз погоды на выходные:

Суббота, 19 сентября

Ночью в регионе будет +6...+11 градусов, местами до +1 градуса. Местами по северу небольшие дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +15...+20 градусов. Местами по северу небольшие дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/с

В краевой столице ночью +7...+9 градусов. В начале ночи небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Воскресенье, 20 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов, местами до -2 градусов. Местами по востоку небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют до +18...+23 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью +5..+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем +19...+21 градус. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

По предварительным прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Алтайском крае будет тепло. Постепенно температура воздуха будет повышаться.

Напомним, в этом году главным девизом юбилея Барнаула станет «Своим трудом ковали мы Победы» в честь объявления текущего года Годом памяти и славы.

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