«Ночные Волки» устроят мотошоу в День города в Барнауле

Профессиональные мотоциклисты покажут трюки различной сложности. Фото предоставлено организаторами

Барнаульцев приглашают на мотошоу, которое готовит клуб «Ночные Волки». Оно состоится сразу после выступления группы высшего пилотажа «Стрижи».

19 сентября, в День города, с 10:00 до 21:00 ежечасно будет проходить мотошоу в шаре, а в 18:00 мотоклуб «Ночные Волки» и команда мотостантрайдров «SSR-Crew» устроят масштабные выступления на парковке за «Старым базаром». Гостей и жителей города ждет выставка авто- и мототехники, а также экстремальное мотошоу. Профессиональные мотоциклисты покажут трюки различной сложности на своих железных конях.

«Это не просто трюки – это целый спорт, который требует постоянных тренировок и владения определенным уровнем мастерства. В профессиональной среде есть конкретное название - «Мотостантрайдинг». Подобного рода мероприятия или соревнования всегда сопровождаются «жаждой адреналина» не только для участников, но и для зрителей». – отметили организаторы.

Также барнаульцы смогут понаблюдать за соревнованиями по маневрированию между препятствиями на скорость. Мероприятия пройдут с 18:00 до 19:00.

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