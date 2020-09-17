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«Ночные Волки» устроят мотошоу в День города в Барнауле

Показательные выступления начнутся после «Стрижей»
Анна Перевощикова
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Профессиональные мотоциклисты покажут трюки различной сложности. Фото предоставлено организаторами

Профессиональные мотоциклисты покажут трюки различной сложности. Фото предоставлено организаторами

Барнаульцев приглашают на мотошоу, которое готовит клуб «Ночные Волки». Оно состоится сразу после выступления группы высшего пилотажа «Стрижи».

19 сентября, в День города, с 10:00 до 21:00 ежечасно будет проходить мотошоу в шаре, а в 18:00 мотоклуб «Ночные Волки» и команда мотостантрайдров «SSR-Crew» устроят масштабные выступления на парковке за «Старым базаром». Гостей и жителей города ждет выставка авто- и мототехники, а также экстремальное мотошоу. Профессиональные мотоциклисты покажут трюки различной сложности на своих железных конях.

«Это не просто трюки – это целый спорт, который требует постоянных тренировок и владения определенным уровнем мастерства. В профессиональной среде есть конкретное название - «Мотостантрайдинг». Подобного рода мероприятия или соревнования всегда сопровождаются «жаждой адреналина» не только для участников, но и для зрителей». – отметили организаторы.

Также барнаульцы смогут понаблюдать за соревнованиями по маневрированию между препятствиями на скорость. Мероприятия пройдут с 18:00 до 19:00.

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