День города в Барнауле 2020: звезд не будет, зато прилетят «Стрижи»

Салют пройдет в акватории Оби. Фото: Олег УКЛАДОВ

290-летие Барнаула планировалось отметить с особым размахом, провести фестиваль с участием президентского оркестра Казахстана, пригласить звезду для концерта на главной площади города, но ситуация с пандемией заставила отказываться от планов. Даже от звезды пришлось отказаться – из-за пандемии было неизвестно, можно ли будет проводить массовые мероприятия, а неустойки за отказ от певца – порядка миллиона рублей.

До последнего переговоры шли с тремя исполнителями, один из них, по словам председателя комитета по культуре Барнаула Валерия Паршкова, Стас Костюшкин (экс-участник дуэта «Чай вдвоём»).

- Гости будут, но не приезжие, а залетные – лучшая в мире пилотажная группа «Стрижи», - рассказал Валерий Геннадьевич. - Чтобы включить их визит в план министерства обороны, ушло полтора года. Этот прилет для самих «Стрижей» – учения. Поэтому все расходы несет министерство обороны, а с нас, как говорится, хлеб да соль – прием и размещение.

16 сентября вечером «Стрижи» прибудут в Барнаул, сделают пару почетных кругов над городом (так что не пугайтесь внезапному реву моторов в небе) и приземлятся в барнаульском аэропорту. Для военных это возможность отработать пилотирование в условиях населенных пунктов и взаимодействие с аэродромами – по пути из Москвы им придется сделать четыре посадки на заправку. Для нашего гражданского аэропорта это отработка принятия военной авиации.

Ожидается прибытие семи самолетов, среди летчиков настоящие мастера, которые прошли испытание в Сирии.

В акватории Оби

Исполнять фигуры высшего пилотажа – штопор, бочку, колокол, замок и прочие фигуры - летчики будут в акватории Оби. Репетиция состоится в пятницу, 18 сентября.

- В 13.00 на правом берегу Оби организуем показательные выступления танковой части и техники МЧС. А в 15.00 планируются тренировочные полеты над Обью. Вся наша набережная – идеальное место просмотра. С правого берега тоже будет хорошо видно. По оценке с полицией, там смогут спокойно размещаться, соблюдая дистанцию, около 200 тыс. человек, - говорит Валерий Паршков.

Непосредственно в День города, 19 сентября, посмотреть на «Стрижей» можно будет в 17.00.

Валерий Паршков Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Большая просьба к жителям: отказаться от использования квадрокоптеров и запуска воздушных шаров. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов. Кроме того, по опыту прошлых лет, просьба воздержаться от использования автомобилей – в прошлый раз у нас образовался транспортный коллапс, люди часа три-четыре не могли разъехаться. Лучше воспользоваться общественным транспортном или прогуляться пешочком. Также 19 числа будет перекрыт Новый мост на час, - рассказал председатель комитета по культуре города.

Праздничный салют

На День города будут работать несколько площадок. В этом году не будет выступлений детей из-за ограничений в связи с коронавирусом. На набережной пройдет фестиваль «Битлз», там будут выступать рок-коллективы. В 21.00 праздник завершится красочным фейерверком.

Запускать салют будут в акватории Оби с баржи. Он будет длиться около 12 минут. Кстати, оплачивается шоу не бюджетом, а за счет Барнаульского пивоваренного завода. К слову сказать, продажа спиртного в эти дни будет запрещена.

- Идея Дня города – это не только праздничные мероприятия, главное – это катализатор важных и нужных дел. Его отмечают осенью, потому что все благоустроительные работы, строительство, открытие социальных объектов, стараются закончить ко Дню города. Кроме того, это повод сказать хорошие и добрые слова людям, которые трудились на славу города, - говорит Валерий Геннадьевич.

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