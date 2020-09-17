Уникальное шоу: “Стрижи” рассказали, как удивят барнаульцев на День города

“Стрижи” выполнят в краевой столице весь комплекс фигур высшего пилотажа Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 16 сентября в барнаульском аэропорту приземлились члены экипажа пилотажной группы «Стрижи». Летчики рассказали, какую программу приготовили к 290-летию Барнаула и чем будут удивлять гостей и жителей краевой столицы.

Громкое появление

Прилет “Стрижей” стал долгожданным событием. Изначально планировалось, что они приземлятся в краевой столице в 15 часов, но из-за плохой погоды сделать это удалось только после 18 часов. Пилоты прибыли из Омска, семь истребителей МиГ-29 летели со скоростью 900 км/ч. Это наиболее оптимальный вариант перемещения, при котором расходуется не слишком много топлива.

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

То, что “Стрижи” уже в городе, кажется, услышали, все: пилоты громко заявили о своем визите и пронеслись над краевой столицей. Горожане снимали полет на видео и с восторгом писали об этом в соцсетях.

Такой полет над городом - приветствие от пилотов и лучший анонс их будущего авиашоу.

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что следом за боевыми самолетами МиГ-29 прилетит Ил-76. Это самолет сопровождения, на котором доставляют инженерно-технический состав. На всякий случай там же находятся различные запчасти.

Какое шоу “Стрижи” покажут в Барнауле

Сразу после посадки Сергей Осяйкин, заместитель командира войсковой части по летной подготовке, полковник, пообщался с журналистами. Он отметил, что летчики считают набережную Оби в Барнауле и акваторию идеальным местом для пилотажа и поделился деталями нового шоу:

– Сейчас мы будем выполнять полеты полноценной шестеркой. Это совершенно новая программа, здесь мы ее не показывали. Думаю, что она будет интересна всем, мы ее демонстрируем на различных салонах, на московском авиакосмическом салоне, на форуме «Армия-2020».

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

По его словам, “Стрижи” выполнят в краевой столице весь комплекс фигур высшего пилотажа, перестроения, парный и одиночный пилотаж и многое другое. Время выступления групп 25-30 минут, одиночные полеты - 8 минут.

– У вас великолепная набережная, подготовленная для того, чтобы люди имели возможность прогуляться и посмотреть на все красоты. С одной стороны город, а с другой – открытое пространство. Это прежде всего безопасность полетов. Действительно, возвышенность, великолепный парк. Думаю оттуда все будет смотреться очень здорово, – сказал Сергей Осяйкин.

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Команда “Стрижей” – летчики первого класса, которые подготовлены в полном объеме. В составе группы они летают уже не первый год, всего семь пилотов.

Напомним, пилотажная группа «Стрижи» принимала участие в праздновании 285-летия столицы Алтайского края в 2015 году. Тогда на мастерство пилотов посмотрели тысячи жителей и гостей Барнаула. Сейчас костяк той команды сохранился, но добавилось несколько молодых пилотов.

– Мы уже летали здесь у вас, прекрасный город. Тогда была великолепная погода и мы полностью отработали всю программу. Я надеюсь, что всем понравилось, – добавил полковник.

Лучшие места для просмотра шоу

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 18 сентября, “Стрижи” проведут тренировочный полет над акваторией Оби в районе речного вокзала. А уже 19 сентября, в день празднования 290-летия города, все желающие смогут прийти на набережную, в Нагорный парк или к речному вокзалу и посмотреть зрелищное авиашоу. Оно начнется в 17 часов.

Идеальное место просмотра – вся набережная. С правого берега также шоу будет видно хорошо. Там смогут спокойно размещаться, соблюдая дистанцию, около 200 тыс. человек, ранее сказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре города.

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Большая просьба к жителям: отказаться от использования квадрокоптеров и запуска воздушных шаров. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов. Кроме того, по опыту прошлых лет, просьба воздержаться от использования автомобилей – в прошлый раз у нас образовался транспортный коллапс, люди часа три-четыре не могли разъехаться. Лучше воспользоваться общественным транспортном или прогуляться пешочком. Также 19 числа будет перекрыт Новый мост на час, – добавил он.

Что известно о “Стрижах”

“Стрижи” – это авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба.

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Летчики выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

“Стрижи” в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

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