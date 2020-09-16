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В селе Власиха начали строить мост через реку за 53 млн рублей

Пока что на месте делают объездную дорогу
Татьяна Гейнрих
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После того, как будет сделан объезд, начнется основная работа.

После того, как будет сделан объезд, начнется основная работа.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском селе Власиха приступили к реконструкции моста. Он проложен через одноименную реку по улице Мамонтова. Как сообщает пресс-служба мэрии, по муниципальному контракту стоимость работ составила более 53 млн рублей.

В данный момент ведутся подготовительные работы для оборудования объездного пути. Реконструкцией занимается подрядная организация «ВИАРУМ». После того, как будет сделан объезд, начнется основная работа.

В мэрии отмечают, что реконструкция объекта будет проводиться по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, ранее мы писали о том, что на Алтае строят уникальный мост за 350 млн рублей. Его построят в через реку Песчаная в Смоленском районе. Уникальными называются сооружения, длина которых более 100 метров. Длина этой конструкции - более 170 метров.

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