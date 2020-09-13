В Змеиногорске построили набережную с розово-желтой брусчаткой

Новая набережная. Фото: telegram-канал «Ленина, 59»

В Змеиногорске закончили строительство новой набережной. Об этом сообщает telegram-канал «Ленина, 59».

Набережную Нагорного пруда облагородили в рамках федеральной программы «Формирование городской комфортной среды». На ней уложили брусчатку с розовыми и желтыми фрагментами. Поставили фонари и лавочки, спуск к воде огородили.

Торжественного открытия набережной ещё не было, но горожане уже вовсю гуляют по ней и наслаждаются последними теплыми деньками.

Пруд, берег которого облагодарили, сделали искусственно. В 18 веке его создал гидротехник Козьма Фролов. Рядом с водоемом на возвышенности стоит памятник Ермаку.

Напомним, ранее в краевой столице обсуждали проект набережной Барнаулки. Планируется обустроить реку с обеих сторон. Там появятся пешеходная зона, два моста, освещение, дополнительное озеленение, сообщает пресс-служба мэрии города.