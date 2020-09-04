На Алтае строят уникальный мост за 350 млн рублей

Мост через реку Песчаная Фото: Минтранс Алтайского края

Через реку Песчаная в Смоленском районе строят уникальный мост. Уникальными называются сооружения, длина которых превышает 100 метров. Длина этой конструкции - более 170 метров.

Мост находится на региональной дороге "Алейск – Петропавловское – Смоленское" и соединяет несколько районов. Ширина проезжей части – 10 метров.

- Старый мост был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечал современным требованиям, поэтому приняли решение о возведении нового. Грузоподъемность нового объекта будет больше, и прослужит он от 70 лет, - рассказал Андрей Лавренов, начальник отдела мостов "Алтайавтодора".

Сейчас рабочие подготавливают основание для укладки дорожной одежды, укреплению берега, готовятся к покраске бетонных и металлических поверхностей и пролетного строения. Кроме того, сделают барьерное ограждение, тротуары, освещение и подходы.

Срок сдачи переправы в эксплуатацию – октябрь 2020 года. Общая стоимость моста – около 350 млн рублей, сообщили в Минтрансе региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае возведут мост за 87 млн рублей

«Юго-Западное дорожно-строительное управление» возведет мост через реку Склюиха близ села Самарка Рубцовского района. Стоимость работ составляет чуть более 87 млн. рублей (подробнее)