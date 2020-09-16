Ко Дню города Барнаул дезинфицируют

Улицы обрабатывают специальным раствором.
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Ко Дню города в Барнауле продезинфицируют основные площадки, на которых будут проходить мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас обрабатывают лестницы и пешеходные дорожки в Нагорном парке и набережной Оби. Сегодня также продезинфицируют площадь Мира, площадь Сахарова, площадь Ветеранов, Нулевой километр, территорию возле кинотеатра России и территорию возле здания Правительства Алтайского края
Обработка проводится хлорсодержащими препаратами, которые разрешил применять Роспотребнадзор. В мэрии уверяют, что их концентрация безопасна для жителей.
Ночью с 16 на 17 сентября также обработают дороги, прилегающие к местам празднования.
Напомним, День города состоится 19 сентября. Сегодня в Барнаул прилетит авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи". 18 сентября у них пройдет тренировочный полет над Обью, а 19 сентября они покажут свое авиашоу.
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