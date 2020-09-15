“Стрижи” пролетят над Барнаулом 16 сентября

"Стрижи". Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В среду, 16 сентября, авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» прибудет в Барнаул, чтобы показать авиашоу жителям и гостям краевой столицы в День города, пишет пресс-служба мэрии краевой столицы.

В среду, ориентировочно в 15 часов, самолеты «Стрижей» пролетят над Барнаулом, а затем приземлятся в аэропорту имени Германа Степановича Титова.

Пилоты будут готовиться к выступлению, проведут все необходимые организационные мероприятия, а также встретятся с воспитанниками военно-патриотических и военно-спортивных школ.

В пятницу, 18 сентября, они совершат тренировочный полет над акваторией Оби в районе речного вокзала. 19 сентября, в день празднования 290-летия города, все желающие смогут прийти на набережную, в Нагорный парк или к речному вокзалу и посмотреть зрелищное авиашоу. Оно начнется в 17 часов

Отметим, что в авиашоу будут участвовать 7 самолетов МИГ-29 и 18 человек летного состава.

Ранее мы сообщали, что салют на День города 2020 в Барнауле прогремит над акваторией Оби 19 сентября в 21 час. Традиционные фейерверки в районах города отменили из-за коронавируса.

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