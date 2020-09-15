Жителя Алтайского края будут судить за интим со школьницей и угон машины

Правоохранители завершили расследование. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Табунского района будут судить по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности подростка и угоне автомобиля у односельчанина, пишет краевой Следком.

По данным следствия, в октябре 2019 и июне 2020 года 19-летний житель Табунского района вступал в интимные отношении с 15-летней школьницей. Этим он нарушил нравственное и психологическое развитие ее личности.

Кроме того, в июне этого года он вместе с другом проник в гараж односельчанина и угнал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21074. В течение ночи они выпивали и ездили на машине, в том числе, на дальние расстояния – в город Яровое и Славгород.

Во время предварительного следствия молодые люди вину в содеянном признали. Уголовное дело направили в суд.

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