Отчим насиловал школьницу дважды в неделю: через два года она решилась пожаловаться матери

19 января в полицию пришла 35-летняя женщина с заявлением на сожителя, который, по ее словам, изнасиловал ее 13-летнюю дочку. Все вместе они жили в «однушке» в Индустриальном районе Барнаула.

Все началось в 2015 году, на тот момент Маше (имя изменено – прим.авт.) было девять лет. Ее мать познакомилась с молодым мужчиной на «Одноклассниках». Парень с темными, как ночь, глазами покорил женщину, воспитывающую в одиночку двоих маленьких детей (помимо пострадавшей девочки у нее есть сын, которому скоро должно исполниться десять лет). Почти год они встречались, а потом он переехал к возлюбленной.

Как стало известно «Unusual Crimes Barnaul», примерно в конце 2016 года, когда мать была на работе, и девочка оставалась с отчимом одна, он стал приставать к ней - гладить по ногам и груди. Но рассказать об этом маме 11-летняя школьница не решилась – много ли нужно, чтобы внушить ребенку страх.

Интересно, что через год почти мужчина уехал домой, в одну из стран бывшего СНГ, чтобы поменять паспорт. Заодно женился на местной женщине. После этого вернулся в Барнаул, где продолжил спокойно жить со своей знакомой, работая сборщиком мебели. О своем супружестве он не преминул рассказать. Но барнаульская жена его простила, тем более парень клятвенно заверял, что его заставили, и он при первой же возможности разведется.

В 2018 году, когда пострадавшей девочке было 11 лет, парень отвел ее на балкон, после чего совершил половой акт.

Девочка и на этот раз побоялась рассказывать что-то матери. После этого он насиловал ребенка один-два раза в неделю, каждый раз на том же самом месте – на балконе. Последней каплей стали домогательства мужчины 19 января, пока мать девочки спала, а школьница находилась на кухне и смотрела мультфильмы.

Растлитель подошел к девочке и стал поглаживать ее по ноге и груди, она его оттолкнула. Когда он вышел из комнаты, она расплакалась. Подозреваемый вновь подошел к девочке и дернул ее за волосы, отчего она заплакала еще сильнее. В это время на кухню вошла мать и, увидев, что дочь плачет, спросила, что происходит. Ребенок, не выдержав, рассказала матери о том, что ее сожитель насилует ее уже несколько лет.

Сейчас делом занимается региональный Следственный комитет, но от официального комментария ведомство пока воздержалось. Против насильника возбуждено уголовное дело. Если вина будет доказана, растлителю грозит до десяти лет лишения свободы за отношения с подростком только по статье 134 УК РФ. Также ему могут инкриминировать "иные действия сексуального характера" и "изнасилование".