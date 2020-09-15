Барнаулец надругался над маленькими мальчиками

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула будут судить по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей. Правоохранители завершили расследование, сообщает краевой Следом.

По данным следствия, с апреля по май 2020 года 38-летний барнаулец приглашал к себе домой 11-летнего сына своих знакомых. Там мужчина совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, через месяц он совершил аналогичное преступление в отношении 8-летнего мальчика.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину в полном объеме.

– По заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы у него обнаружены признаки сексуального предпочтения в виде педофилии, – отметили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд.

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