На Алтае в опрокинувшемся автомобиле пострадала женщина

На месте аварии. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай днем 14 сентября опрокинулся автомобиль. В аварии пострадала женщина-водитель, пишет ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 12:30 часов в Усть-Канском районе. 46-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota RAV 4, при движении со стороны села Кырлык в направлении Усть-Кана не справилась с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части, а затем опрокинулся.

В результате этой аварии травмы получила водитель иномарки. Известно, что женщина была трезвая, госпитализация ей не потребовалась.

– По предварительным данным причиной происшествия стала неисправность транспортного средства. В настоящее время назначено проведение автотехнической экспертизы, – отмечают в ведомстве.

По факту ДТП проводят расследование.

Ранее мы сообщали, что в Павловском районе Алтайского края столкнулись Toyota Vista и Chevrolet Lanos. В аварии погибли три человека.

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