Очередное смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:01:30+03:00

Легковушку занесло на повороте и она попала под фуру

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей в Зональном районе Алтайского края, где на Чуйском тракте столкнулась легковушка и грузовик.

По информации ведомства, авария произошла 1 августа в 13.05 на 339 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», двигаясь со стороны города Барнаула в сторону города Бийска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, а уже там столкнулся с грузовым автомобилем «Митцубиси Фусо», за рулем которого находился 48-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тойота Карина», а также два его пассажира мужчины 1977 и 1952 годов рождения погибли на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Позже в интернете появилась запись с регистратора, расположенного на машине, следующей позади легковушки. На кадрах видно, как иномарка на повороте выехала всеми колесами на гравийную часть дороги и после этого ее на скорости выбросило на противоположную сторону, на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU