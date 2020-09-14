Пьяного водителя «Гелендвагена», из-за которого погибла семья из трех человек, взяли под арест

Авария на алтайской трассе/ Аварком Бийск "Все ДТП Бийска»

Пьяного барнаульца на «Гелендвагене», из-за которого погибли три человека, арестовали. 12 сентября он вылетел на встречку и протаранил «Жигули» - все погибли, а 50-летний виновник аварии отделался двумя сломанными ребрами. Говорят, пьяным везет…

По словам одного из очевидцев, мужчина едва держался на ногах, кричал что-то невразумительное, что это водитель «Жигулей» во всем виноват.

- Больше он ничего такого и не говорил, сидел в машине, спал, когда приехала скорая, врачи уводили его под ручки оттуда, - вспоминает очевидец, попросивший не называть его имени.

«Гелендваген» почти не пострадал, в отличие от ВАЗа.

- Передней части у «семерки» вообще не было, все всмятку, у водителя не было ни единого шанса, - рассказывает очевидец аварии Валентина Ермоленко. – Я ехала со стороны Солтона, к тому моменту там уже были сотрудники ДПС, пожарные.

Столкновение произошло 12 сентября в 19.45 на 6 км автодороги Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай.

По данным регионального управления МВД, 30-летний водитель «семерки», а также его 53-летний отец и 27-летняя сестра скончались на месте происшествия.

- Погибли очень близкие мне люди, отец, сын и дочь. У парня остались трое маленьких ребятишек, супруга, это горе и боль просто не передать словами, - пишут близкие в группе "Аварком Бийск Все ДТП Бийска".

Семью из «Жигулей» сегодня, 14 сентября, похоронят в Рубцовске. В социальных сетях писали, что погибшая девушка была беременной, но родственники опровергли эту информацию.

Как стало известно «КП-Барнаул», водитель «Гелика» ранее привлекался к ответственности за нарушение правил ДТП – в базе Госавтоинспекции на нем числятся три штрафа, в том числе за превышение скорости.

Сейчас водитель «Гелика» находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК (Нарушение водителем в состоянии опьянения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статью предполагает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Также на месте аварии на него было составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

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