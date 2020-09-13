Три человека погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

Водитель Гелендвагена остался жив.

12 сентября в Алтайском крае произошло серьезное ДТП. На трассе в Солтонском районе столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Очевидцы сообщают, что водитель Гелендвагена (Mercedes-Benz G-класс) управлял автомобилем в нетрезвом виде. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2107. Погибли три человека из отечественного автомобиля: двое мужчин и одна женщина. Водитель Гелендвагена остался живой.

– Погиб мой друг, его сестра и отец, у Егора остались трое маленьких ребятишек, у сестры тоже маленький ребенок, – рассказал друг погибшего.

На фотографиях видно, что смяло всю переднюю часть «семерки». У Гелендвагена же разбит только бампер и передняя фара.

Напомним, 2 сентября в Мамонтовском районе произошло ДТП, которое закончилось смертью двух человек.

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