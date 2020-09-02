Из-за погони на алтайской трассе произошло смертельное ДТП

Автомобиль выехал на встречную полосу. Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

2 сентября в Мамонтовском районе произошло ДТП, которое закончилось смертью двух человек. Информацию об этом опубликована в сообществе «Инцидент Барнаул».

В краевой Госавтоинспекции рассказали, что дежурившие на трассе в районе села Паново обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2114. Он резко остановился, когда увидел экипаж, развернулся и поехал в обратном направлении. Сотрудники ДПС поехали за ним, но водитель лишь прибавлял скорости. Пытаясь скрыться, он выехал на "встречку" и столкнулся с УАЗом.

Получившая травмы пассажир «Лады» скончалась до приезда скорой помощи. Водитель умер в приемном покое. Водителя и пассажира УАЗ доставили в Мамонтовскую районную больницу, где им оказали экстренную медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспеции проводят по данному факту проверку. Они выяснят, был ли водитель «Лады» пьян.

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