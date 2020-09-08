СК закрыл дело о жесткой посадке Boeing в аэропорту Барнаула

Посадка Боинга в аэропорту Барнаула. Фото: Василиса ШИШКИНА

Правоохранители прекратили уголовное дело по факту жесткой посадки Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air в барнаульском аэропорту в сентябре прошлого года с формулировкой «из-за отсутствия события преступления» . Об этом пишет “Коммерсантъ”, ссылаясь на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, 25 сентября при посадке Boeing 767−300 во время пробега по полосе из стойки шасси полетели искры. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. Экипаж начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находились более 300 пассажиров и 10 членов экипажа. Некоторые люди получили травмы.

Следователи считают что пилоты работали в четком соответствии с инструкциями.

– Определено четкое соответствие фактических действий, предпринятых экипажем Azur Air, установленному алгоритму действий в данной ситуации,— сказано в материалах дела.

Правоохранители пришли к выводу об отсутствии события преступления, поэтому уголовное дело было прекращено.

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